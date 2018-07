Inter, partnership con Credit Agricole: accordo triennale

Inter e Credit Agricole hanno raggiunto l’accordo, nuova Official Bank e Top Partner per il club nerazzurro: ecco le parole di Antonello

Ora è anche ufficiale: oggi è stato firmato ad Appiano Gentile l’accordo triennale per la partnership tra Inter e Credit Agricole. L’istituto bancario diventa Official Bank e Top Partner del club nerazzurro, un evento che ha visto la presenza di molti esponenti del Biscione, tra cui mister Luciano Spalletti: «Siamo convinti che tutta la squadra di Crédit Agricole ci darà supporto. C’è un passato importantissimo di sponsorizzazioni, quindi sentire Credit Agricole al nostro fianco ci arricchisce. La nostra speranza è fare ulteriori risultati, siamo davvero contenti di iniziare questo percorso insieme».

Queste, riportate dal sito ufficiale nerazzurro, le parole dell’amministratore delegato Alessandro Antonello: «Abbiamo firmato un accordo triennale, Credit Agricole diventerà la banca partner non solo per i nostri tesserati ma diventerà la banca di riferimento per i nostri tifosi in modo da far vivere in maniera ancora più importante la passione per i colori nerazzurri. Parliamo di uno dei primi dieci gruppi bancari al mondo, presente in 49 paesi con 52 milioni di clienti. Ad avvicinarci e unirci è il sistema valoriale, l’internazionalità, l’attenzione ai giovani e al loro sviluppo, il rispetto delle tradizioni mantenendo uno sguardo all’innovazione, non ultimo l’attenzione al sociale. Siamo sicuri che con questa partnership i due brand possano avere sinergie che garantiranno un successo importante».