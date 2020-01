Politano è stato intercettato all’aeroporto di Milano, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni dopo il mancato trasferimento alla Roma

Matteo Politano sta per riabbracciare l’Inter dopo il trasferimento saltato alla Roma, per via delle condizioni fisiche non soddisfacenti di Leonardo Spinazzola e il mancato accordo tra i club sulle formule dell’operazione.

L’esterno nerazzurro è stato intercettato all’aeroporto di Milano, dopo essersi imbarcato a Fiumicino, ma non ha rilasciato nessuna dichiarazione.