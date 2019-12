Inter pronta a blindare Esposito: il piano dei nerazzurri

L’Inter è pronta a blindare il gioiellino Esposito. Respinti gli assalti del Psg in estate, ora i nerazzurri studiano un nuovo quinquennale

L’Inter vuole costruire su Sebastiano Esposito gran parte del proprio futuro. Il Psg è stato in pressing sul ragazzo già dall’estate, ricevendo una porta sbattuta in faccia da parte della società nerazzurra.

Il club, adesso, studia un piano per blindarlo. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in questi giorni è previsto un incontro per studiare un nuovo contratto quinquennale per respingere qualsiasi tipo di corteggiamento.