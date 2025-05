Inter PSG, Caressa e Bergomi confermati alla telecronaca della finale di Champions League

Inter PSG, saranno Caressa e Bergomi a commentare la finale di Champions League: la conferma di Sky Sport dopo le polemiche

Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi saranno i telecronisti della finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo aver raccontato la rocambolesca semifinale tra i nerazzurri e il Barcellona, terminata 4-3 ai supplementari, Sky ha confermato la storica coppia anche per l’ultimo atto della competizione, che vedrà i parigini inseguire un possibile ‘treble’ e l’Inter contendersi il trofeo in una stagione ancora aperta anche in campionato.

La designazione di Bergomi ha riacceso le polemiche seguite alla semifinale, quando l’ex capitano nerazzurro si era lasciato andare alle lacrime in diretta, scatenando critiche sulla sua imparzialità. Bergomi ha replicato sottolineando l’intensità emotiva del momento e citando precedenti simili, come la rimonta della Juve sull’Atletico Madrid nel 2019, per ribadire il suo coinvolgimento genuino, a prescindere dai colori in campo.