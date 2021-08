Inter, risentimento per Lautaro: le ultime sulle sue condizioni

Inter, risentimento muscolare per Lautaro: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante argentino

Tegola per l’Inter: Lautaro Martinez si è sottoposto ad alcuni controlli che hanno evidenziato un leggero risentimento al muscolo psoas. Le condizioni dell’argentino verranno valutate di giorno in giorno.

Il Toro non sarebbe stato comunque a disposizione per la prima giornata di campionato contro il Genoa a causa di una squalifica. Simone Inzaghi spera di recuperarlo per la delicata trasferta di Verona.

