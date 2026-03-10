Inter, la società si stringe attorno a Chivu: ieri la riunione ad Appiano! C’è un concetto che la dirigenza ha voluto ribadire: il retroscena

Inter, la società si stringe attorno a Chivu dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: ieri la riunione ad Appiano! Il retroscena

L’Inter riparte dopo il ko nel derby con la necessità di ritrovare subito compattezza, energia e lucidità. La sconfitta contro il Milan ha lasciato scorie pesanti non tanto per la classifica, dove il vantaggio accumulato dai nerazzurri resta ancora significativo, quanto per il rischio di trascinarsi dietro effetti psicologici in un momento chiave della stagione. Proprio per questo la sfida di sabato contro l’Atalanta assume un valore enorme per il gruppo guidato da Cristian Chivu, allenatore rumeno chiamato ora a gestire una delle settimane più delicate del suo percorso.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il pericolo più grande per la capolista non è tanto il margine ancora rassicurante in campionato, quanto la possibilità che le ombre lasciate dal derby possano restare in superficie anche nelle prossime partite. L’Inter, però, ha dimostrato per mesi di saper essere spietata contro le squadre di seconda fascia e di saper costruire il proprio primato con continuità e concretezza.

La società si compatta attorno a Chivu

Ad Appiano Gentile, nel giorno successivo alla sconfitta, il clima è stato eloquente. La presenza contemporanea dei dirigenti ha dato un segnale forte di unità e sostegno all’allenatore. Accanto a Chivu si sono visti il presidente Beppe Marotta, dirigente di riferimento del club, il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti, ex capitano e figura simbolica del mondo nerazzurro.

Il messaggio recapitato al tecnico è stato chiaro: nessun processo, ma la volontà di guardare subito avanti. Il confronto tra società e staff è continuo e non cambia in base ai risultati, positivi o negativi. Chivu, scelto nonostante un’esperienza limitata ai massimi livelli, continua a godere della fiducia del club, che ne apprezza il lavoro quotidiano e il percorso compiuto fino a questo primo posto in classifica.

Atalanta spartiacque del finale di stagione

La gara contro l’Atalanta è diventata così uno spartiacque. Contro la squadra bergamasca servirà una risposta netta, anche per allontanare qualsiasi rischio di contraccolpo dopo il derby. La prestazione contro i rossoneri è stata giudicata insufficiente da tutti, ma il peso delle assenze, soprattutto in attacco e in mezzo al campo, è stato evidente.

Chivu non ha scelto la strada dei discorsi plateali, ma quella della compattezza e della reazione immediata. L’Inter sa di avere ancora il destino nelle proprie mani. Per questo contro l’Atalanta servirà un segnale forte, per rimettere subito il campionato sui binari giusti.