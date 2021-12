Inter, Rummenigge: «Lautaro fortissimo, ma il mio cuore nerazzurro...»

L’ex nerazzurro Rummenigge ha esaltato le qualità di Lautaro Martinez

Karl-Heinz Rummenigge, ex calciatore dell’Inter, in una intervista a Tuttosport ha esaltato le qualità di Lautaro Martinez.

LAUTARO – «Se fossi ancora dirigente sceglierei lui. È davvero forte, ma siccome il mio cuore è un po’ interista ho cercato di non acquistare giocatori nerazzurri. Con il mio amico Marotta abbiamo fatto diverse operazioni ai tempi della Juve: Vidal, Coman…».

GOL PIÙ BELLO – «Quello che mi annullò un arbitro tedesco in Glasgow-Inter di Coppa UEFA. Segnai un’altra rete, in quella gara, ma non bella come la prima».

