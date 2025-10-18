Inter, Sabatini: «I nerazzurri giocano in modo diverso. Il mio pensiero su Pio Esposito»

Inter, Sabatini: l’ex dirigente parla della sfida scudetto e del nuovo volto nerazzurro. Ecco cosa ha detto sul classe 2005 nerazzurro

Alla vigilia della super sfida tra Roma e Inter, l’ex dirigente Walter Sabatini, che ha lavorato in entrambe le società, ha rilasciato una lunga intervista a Libero, offrendo la sua personale analisi sulle principali protagoniste del campionato di Serie A. Le parole di Sabatini sull’Inter e sulle rivali delineano un quadro chiaro della corsa scudetto e del nuovo corso nerazzurro sotto la guida di Cristian Chivu.

Sabatini: «Questa Roma diverte, ma l’Inter è più matura»

Parlando della Roma, Sabatini ha riconosciuto i meriti del tecnico Gasperini:

«Questa Roma sta interiorizzando i suoi meccanismi, gioca con felicità e ha due campioni per i quali vale spendere il prezzo del biglietto». I nomi, naturalmente, sono Dybala e Soulé, due giocatori che, secondo l’ex direttore sportivo, possono decidere match importanti come quello contro i nerazzurri.

Inter Sabatini: “Chivu ha cambiato il volto della squadra”

Sul fronte nerazzurro, l’analisi di Sabatini è lucida e approfondita. L’ex dirigente riconosce il merito a Cristian Chivu, nuovo tecnico dell’Inter, per aver portato una ventata di novità:

«L’Inter con Chivu gioca in modo diverso rispetto al passato. Inzaghi tendeva a essere troppo interlocutorio nel gioco, mentre Chivu spinge per una maggiore verticalità. Un attaccante ideale per lui è Bonny, un ragazzo rapido e intelligente che ha fatto dimenticare Lookman, mai arrivato».

L’elogio di Sabatini all’Inter non si ferma qui. L’ex direttore sportivo ha parlato anche di Pio Esposito, uno dei giovani più promettenti del panorama italiano:

«Mi piace molto. I paragoni con Vieri sono ancora prematuri, ma Pio ha fisico, protegge bene la palla, fa salire la squadra e segna. È un regalo per la Nazionale».

L'intervista di Walter Sabatini conferma ancora una volta la sua visione profonda e la capacità di leggere le dinamiche del calcio italiano. E, come spesso accade, il suo sguardo sull'Inter è insieme critico, lucido e pieno di ammirazione per il lavoro svolto finora.