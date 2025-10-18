Calciomercato Inter: Koné resta un obiettivo. Può arrivare ancora se… Il prezzo del mediano francese dei giallorossi

Inamovibile. Non esiste un termine più appropriato per definire lo status attuale di Manu Koné all’interno della Roma di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista francese è diventato il fulcro del gioco giallorosso, un elemento imprescindibile per gli equilibri tattici del tecnico. La conferma definitiva è arrivata dallo stesso Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo big match di stasera contro l’Inter, dove Koné è pronto a guidare la mediana in un tandem ormai collaudato al fianco di Cristante.

Eppure, il destino avrebbe potuto scrivere una storia diversa. L’Inter, avversaria di questa sera, poteva essere la sua squadra. In estate, lo stesso giocatore aveva strizzato l’occhio ai nerazzurri, sperando che la trattativa, allora ben avviata, potesse decollare. Il trasferimento non si è concretizzato, ma il capitolo non è affatto chiuso.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, lo scenario potrebbe riaprirsi prepotentemente la prossima estate, specialmente se la Roma dovesse trovarsi nella necessità di monetizzare. «Quella porta, però, è rimasta socchiusa, e l’esigenza di concretizzare a giugno delle plusvalenze, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la Champions e se non riuscisse a ottenere la cifra sperata dal nuovo sponsor di maglia, potrebbe di nuovo essere spalancata. Il Psg lo segue, l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno».

Il futuro di Koné è quindi strettamente legato ai traguardi sportivi ed economici del club capitolino. La qualificazione alla Champions League e gli introiti commerciali saranno decisivi per capire se la Roma potrà resistere agli assalti. L’Inter resta alla finestra, così come il PSG, entrambe pronte a investire su quello che è considerato un mediano moderno e completo.

La valutazione della Roma è chiara: per portare via Koné da Gasperini servirà un’offerta da almeno 55 milioni di euro. Una cifra importante, che non spaventa però i nerazzurri. Quel “contatto”, ammesso ieri dal DS Piero Ausilio proprio al Corriere dello Sport, potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta tra pochi mesi, se la Roma dovesse aver bisogno di plusvalenze per rispettare gli impegni con la UEFA. Stasera Manu Koné e l’Inter saranno avversari; domani, chissà.

