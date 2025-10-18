Calciomercato Lazio, possibile rivoluzione in difesa: già scelto l’erede di Marusic. Il club alle preste con diverse situazioni contrattuali spinose

L’agenda della dirigenza della Lazio è fitta di impegni, specialmente sul fronte dei rinnovi difensivi. Se le intricate situazioni contrattuali di Gila e Romagnoli (entrambi in scadenza nel 2027) rappresentano un tema caldo, un altro caso richiede un’attenzione ancora più immediata: il futuro di Adam Marusic.

Il veterano montenegrino ha appena compiuto 33 anni (proprio ieri), un’età che porta inevitabilmente a riflessioni sul suo ultimo contratto importante. Come riferisce Il Messaggero, la situazione è delicata: il prossimo giugno, infatti, si esaurirà anche l’ultimo anno opzionato dal club nel suo attuale accordo. Marusic sarà quindi libero di firmare a parametro zero con un’altra squadra, uno scenario che la Lazio deve gestire per tempo.

Già durante l’estate, il giocatore aveva mostrato segni di irrequietezza, ascoltando con interesse la “corte” della Fiorentina. L’obiettivo di Marusic era, ed è, quello di ottenere un ultimo, desiderato scatto d’ingaggio, che la Lazio al momento non sembra propensa a concedere.

Qui emerge la classica dicotomia tra gestione societaria e necessità tecniche. Nonostante l’incertezza sul futuro, Marusic rimane un fedelissimo di Maurizio Sarri. Il terzino è appena rientrato da uno stiramento, ma l’allenatore lo considera un elemento imprescindibile. È lui l’unico terzino che Sarri vuole avere in campo a ogni costo per la cruciale trasferta di Bergamo, dove la Lazio dovrà “rialzare il muro” difensivo. Questa scelta conferma l’enorme stima che il tecnico nutre per l’affidabilità e l’esperienza del suo giocatore.

Tuttavia, la programmazione impone di guardare oltre. Il club sa che le strade potrebbero separarsi a giugno. Per questo, il profilo del 22enne Anton Gaaei dell’Ajax rimane costantemente nel mirino, rappresentando l’alternativa giovane e di prospettiva per il dopo-Marusic.

Leggi anche: Lazio Women: esplode il clamoroso caso Vernis! Adesso la società prende posizione, tutti gli aggiornamenti