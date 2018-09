Handanovic cuore Inter: «Un orgoglio essere qui»

Inter, Samir Handanovic e l’orgoglio di vestire la casacca nerazzurra: le parole del portiere sloveno alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Dal 2012 a difesa dei pali dell’Inter, Samir Handanovic ha rilasciato una lunga intervista al Matchday Programme in vista della sfida contro la Fiorentina. Il portiere sloveno ha parlato della sua avventura nerazzurra: «Sono arrivato in Italia molto giovane e, per fortuna, non ero molto lontano dalla Slovenia. Questo mi ha aiutato molto, soprattutto all’inizio, nell’adattamento. Poi è arrivata l’Inter che posso definire casa mia. Quando mi alleno non sento mai il peso della fatica, l’ambiente è familiare: Compagni, staff, tifosi. Per me è un orgoglio essere qui».

l’estremo difensore sloveno, parlando dei suoi idoli: «Quando ero più giovane mi piaceva molto Schmeichel, tra i pali era uno dei migliori del mondo». Infine, una battuta sull’inno Pazza Inter che risuona al Meazza prima di ogni gara della formazione di Luciano Spalletti: «Quando sento Pazza Inter penso che ci siamo e sono pronto a dare tutto. Il nostro stadio è affascinante, unico, adrenalinico».