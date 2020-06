Allo Stadio San Siro, la 27ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria l’Inter torna in campo per proseguire la caccia alla Juventus capolista. I nerazzurri vorranno rispondere ai bianconeri, vittoriosi contro il Bologna martedì, e per farlo dovranno superare un Sassuolo reduce da una scoppola contro l’Atalanta e voglioso di rivalsa.

Sintesi Inter Sassuolo 0-1 MOVIOLA

15′ Biraghi ci prova da calcio di punizione – Conclusione a giro dell’esterno che Consigli devia sopra la traversa

12′ Sanchez vicino al pareggio – Cross al bacio di Biraghi dalla sinistra per il Niño Maravilla che salta e colpisce di testa ma il pallone termine di poco sul fondo.

4′ GOL CAPUTO – Il Sassuolo taglia come il burro la difesa nerazzurra e Caputo buca Handanovic sfruttando l’assist di Djuricic.

Fischio d’inizio – Si parte

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Inter Sassuolo 0-1: risultato e tabellino

Rete: 4′ Caputo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku,Sanchez.

A disposizione: Padelli, Godin, de Vrij, Lautaro, Young, Asamoah, Barella, Esposito, Pirola, Agoumé, D’Ambrosio, Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Russo, Peluso, Raspadori, Traore, Haraslin, Magnani, Piccinini, Bourabia, Locatelli, Kiriakopoulos. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Massa