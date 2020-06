MOVIOLA Inter Sassuolo: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Inter Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Sassuolo, valido per la 27ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Massa.



All 84′ gol annullato a Lukaku. Conclusione di Lautaro respinta da Consigli, Lukaku insacca il tap in vincente ma in posizione di fuorigioco.

Al 80 Massa concede un calcio di rigore per il Sassuolo: Young stende Muldur in area, rigore netto.

Al 40′ L’arbitro Massa concede un calcio di rigore in favore dell’Inter. Boga ingenuamente aggancia Skriniar in area di rigore e lo atterra. Timide proteste da parte degli emiliani ma il VAR concede il rigore

Skriniar wins the penalty for Inter pic.twitter.com/y67szuupyn — Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 24, 2020

Al 29′ l’Inter chiede a gran voce il secondo giallo a Rogerio che è entrato duramente sulla gamba di Skriniar. Massa concede il fallo ma non estrae il secondo giallo