Inter, sei da scudetto. Battuto il Parma nel posticipo, Milan a -6, Juve a -10

L’Inter di Conte allunga in vetta alla classifica e vede lo scudetto. Battuto il Parma nel posticipo, il Milan scivola a +6, la Juve rimane a +10

Nelle annate così servono anche le vittorie così. In cui magari non sei brillante come altre volte, non hai gli stimoli dei big match e non seppellisci gli avversari di gol. Ma ti limiti all’essenziale: colpisci, la chiudi e concedi qualcosa solo in occasione dell’1-2. Non è più la pazza Inter senza trofei da 10 anni, capace di vittorie esaltanti ma anche cadute rovinose e inaspettate. Non viaggia più a corrente alternata ma è sempre più sintonizzata sulle stesse frequenze, anche emotive, di un condottiero scafato, specializzato nei trofei nazionali. Conte pretende, torchia, urla e fino a quasi ad esasperare, ma alla fine ottiene quasi sempre quello che vuole.

E quest’anno il primo e unico obiettivo è stato lo scudetto, da strappare alla Juventus dopo averla lanciata nel ciclo dei 9 titoli consecutivi. Tanto da snobbare quasi la Champions e la Coppa Italia per non disperdere energie preziose. E’ più di una rivincita, è il delitto perfetto. Studiato nei dettagli e assaporato in ogni sua minima sfumatura. La smorfia di grinta e soddisfazione dopo la doppietta di Sanchez racconta più di mille parole. E intanto il Milan scivola a +6 mentre la Juventus torna a +10 (con una partita da recuperare), e a 13 gare dalla fine sembra quasi una sentenza. Un’occasione così forse non tornerà più, è per questo che l’Inter non può permettersi di lasciarsela sfuggire, isolandosi da tutto e tutti, compresi i problemi a livello finanziario e societario che al momento non sembrano aver minimamente destabilizzato l’ambiente.