Inter, Sensi è tornato: per Conte può essere importante

Stefano Sensi è tornato in campo contro il Real Madrid dopo l’infortunio

Dopo l’ennesimo infortunio della sua esperienza all’Inter, Stefano Sensi è tornato in campo in Champions League contro il Real Madrid. Per l’ex Sassuolo 12 minuti in campo al posto di Gagliardini. La partita era già instradata con il 2-0 dei Blancos, ma è comunque servita al centrocampista per riassaporare il campo.

Quello di Sensi, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà un recupero importante per Antonio Conte che potrà così effettuare più rotazioni a centrocampo.