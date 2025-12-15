Inter Serie A, per i nerazzurri Natale in vetta! Intensità europee e maturità da grande squadra: Chivu ha ricostruito un’Inter solida e consapevole

Inter Serie A, il Corriere dello Sport analizza il cammino dei nerazzurri: scetticismo spazzato via, primato meritato e un’identità ormai chiara

L’Inter di Cristian Chivu si appresta a festeggiare un Natale in testa alla classifica di Serie A, un traguardo inaspettato considerando lo scetticismo che aleggiava attorno al tecnico rumeno in estate. Massimiliano Gallo, sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza il cammino sorprendente dei nerazzurri, capaci di dominare le partite con un’intensità europea e di gestire i momenti di difficoltà con la maturità di una grande squadra.

La vittoria di Genova contro i rossoblù di Daniele De Rossi è l’ennesima dimostrazione di forza di una formazione che appare «la più completa» del campionato. Per 68 minuti, l’Inter ha «annichilito il Genoa», padrona assoluta del campo con un «pressing asfissiante» e una «ricerca feroce del pallone» che ricorda il gegenpressing di Klopp. «C’erano interisti in ogni zona del campo, anche con quattro calciatori», sottolinea Gallo, evidenziando la netta superiorità territoriale dei nerazzurri.

Ma la vera forza di questa Inter sta nella capacità di adattarsi e di «interpretare e gestire i momenti della partita». Dopo il gol del 2-1 del Genoa, la squadra ha saputo soffrire e condurre «la nave in porto in tranquillità», dimostrando quella maturità che, secondo Gallo, manca ancora al Napoli di Antonio Conte.

Chivu ha saputo trasformare la delusione della finale di Champions League persa contro il PSG in un’opportunità di crescita. «Col suo modo di fare, dolce ma inesorabile, ha mostrato ai suoi calciatori che cosa c’era da cambiare», scrive Gallo, che definisce l’Inter «senza dubbio la squadra più europea della Serie A».

Il tecnico rumeno ha inoltre valorizzato l’intera rosa, facendo crescere tutti i giocatori a sua disposizione. Bisseck, «calciatore contestatissimo lo scorso anno», ha segnato il primo gol contro il Genoa, mentre Zielinski è tornato a essere «un calciatore affidabile» dopo «l’annata da desaparecido». Lautaro Martínez, con 8 gol in campionato, è tornato a essere «leader e condottiero, oltre che cannoniere implacabile».

In sintesi, Chivu ha ricostruito una squadra che rischiava di disintegrarsi dopo il finale della scorsa stagione e l’addio di Inzaghi. Lo ha fatto con «idee calcistiche, saggezza e spessore umano», dimostrandosi un allenatore che «sarebbe piaciuto molto a Nils Liedholm». Ora, con il primato in tasca, l’Inter può guardare al futuro con ottimismo, forte di una chiara identità di gioco e della consapevolezza dei propri mezzi.