Inter, sfortuna Pinamonti: sarà l’unico a non ricevere il premio Scudetto

Andrea Pinamonti sarà l’unico calciatore a non ricevere il premio Scudetto: niente bonus nel suo contratto con l’Inter

Dall’euforia per il primo gol con la maglia dell’Inter, in occasione dell’ultimo match giocato contro la Sampdoria, alla delusione per un premio Scudetto che non arriverà mai. Può riassumersi così la parentesi nerazzurra di Andrea Pinamonti.

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante ex Genoa sarà l’unico della rosa di Antonio Conte a non ricevere il bonus per la vittoria del titolo in Serie A. Nel suo contratto, infatti, non è previsto alcun riconoscimento economico.