Inter, si tratta il rinnovo di Brozovic: fissato un incontro. Le ultime

L’Inter ha intenzione di parlare con Marcelo Brozovic e suo padre per discutere del rinnovo del centrocampista. I dettagli

Non solo Bastoni e Lautaro – che comunque rimangono le priorità – anche il contratto di Marcelo Brozovic è un fascicolo importante finito sul tavolo di Ausilio e Marotta. Una pedina fondamentale nel gioco di Conte e nell’Inter dove nessuno è pronto a dirgli addio. Ma c’è la questione contratto in scadenza che diventerà un grattacapo per la dirigenza nerazzurra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato è in scadenza il 30 giugno 2022 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione e non si è ancora parlato di rinnovo: giocoforza il padre Ivan – che di recente ha sostituito lo storico agente Miroslav Bicanic – e la società lo faranno a fine stagione con l’arrivo del primo a Milano. Sensazioni? Oggi diventa difficile sbilanciarsi considerando il particolare momento societario e l’apertura da parte del ragazzo – in caso di mancato accordo – alla possibilità di guardarsi quantomeno attorno. Qualche sondaggio dalla Premier League e da Parigi c’è stato: destinazioni gradite, specialmente quest’ultima, e che potrebbero essere approfondite se con l’Inter non si arrivasse alla fumata bianca. Scenario, comunque, che si cercherà di evitare.