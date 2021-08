Inter, Skriniar rivela: «Sapevamo che Lukaku sarebbe andato via...»

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar è tornato a parlare dell’addio di Romelu Lukaku alla squadra nerazzurra

In una lunga intervista rilasciata a Sport Aktuality, il difensore dell’Inter, Milan Skriniar ha parlato di diversi temi, tra i quali l’inizio di stagione e l’addio di Lukaku. Ecco le sue parole:

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTER NEWS 24

INIZIO STAGIONE – «Siamo solo felici. Abbiamo vinto entrambe le partite, è fantastico. Già durante la preparazione, che anche per noi è andata abbastanza bene, ci siamo immaginati l’inizio della stagione esattamente così».

GOL – «Abbiamo provato uno schema da calcio d’angolo che già avevamo preparato in allenamento. Il giorno prima l’abbiamo provato e replicato durante la partita. Sono molto contento di essere stato lì. Alla fine ho segnato il primo gol davanti ai tifosi a San Siro. L’importante è che questo abbia dato il via alla vittoria, perché abbiamo fatto molto velocemente un altro gol».

RIVINCERE LO SCUDETTO – «Non sentiamo alcuna pressione. Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che sarà difficile. Abbiamo una buona squadra, ma di certo non faremo grandi proclami. Dobbiamo sbloccare tutte le partite e vedere come va a finire».

LUKAKU – «Romelu è stato con noi nello spogliatoio dall’inizio del ritiro, quindi sapevamo che molto probabilmente sarebbe andato via. In compenso è arrivato un altro bomber, Džeko, in più abbiamo preso Correa. Mancherà sicuramente Lukaku, ma ripeto, la qualità è arrivata».