Inter, con i soldi della Champions si tenterà l’assalto a Vidal a gennaio

Antonio Conte ha un grande obiettivo: passare i gironi di Champions per poter lanciare l’offensiva ad Arturo Vidal

L’Inter scende in campo stasera contro il Borussia Dortmund senza avere la possibilità di sbagliare e perdere altri punti in chiave qualificazione. L’obiettivo di superare il girone e qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League è importante anche per le casse del club nerazzurro.

Come riporta Tuttosport, infatti, il primo obiettivo del club nerazzurro per gennaio è Arturo Vidal. Il vero scoglio da superare è che per aprire una trattativa con il Barcellona servono almeno 40 milioni. Un bel gruzzolo può arrivare da Gabigol per cui il Flamengo ha già formulato un’offerta da 22 milioni più bonus.