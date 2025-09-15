Inter già in crisi dopo tre giornate? Chivu sotto pressione, Sommer nel mirino

Inter in crisi dopo tre giornate? Chivu sotto pressione, Sommer nel mirino. Le ultimissime sui nerazzurri

Dopo appena tre giornate di Serie A 2025/26, l’Inter si trova già in una situazione delicata. Due sconfitte consecutive hanno fatto scivolare i nerazzurri a sei punti di distanza da Juventus e Napoli, complicando la corsa scudetto sin dalle prime battute. A peggiorare il quadro, incombe l’esordio in Champions League contro l’Ajax, un appuntamento che potrebbe già rivelarsi decisivo per il futuro della squadra.

Al centro delle attenzioni c’è Cristian Chivu, tecnico rumeno ed ex difensore dell’Inter, chiamato a un immediato riscatto. Come sottolinea La Repubblica, la domanda è chiara: riuscirà Chivu a “uscire dall’angolo” e a invertire la rotta dopo un avvio così complicato? La pressione cresce e le prossime due partite — la trasferta europea ad Amsterdam e la sfida casalinga contro il Sassuolo — potrebbero determinare la sua permanenza sulla panchina nerazzurra.

Il problema della tenuta mentale

Secondo l’analisi del quotidiano, la principale criticità dell’Inter è di natura psicologica: la squadra fatica a mantenere concentrazione e concretezza per tutti i 90 minuti. Un difetto che si trascina dal finale della scorsa stagione e che non è stato risolto nemmeno durante la pausa per il Mondiale disputato negli Stati Uniti. Le amnesie difensive, le giocate leziose e i cali di attenzione sono diventati un filo conduttore delle recenti prestazioni. La Juventus di Igor Tudor ha saputo approfittarne, capitalizzando ogni errore e imponendosi in un match in cui l’Inter ha perso lucidità nei momenti chiave.

Sommer in discussione, Martínez scalpita

Un altro nodo riguarda Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, arrivato la scorsa stagione dal Bayern Monaco. La sua prova allo Stadium è stata al di sotto delle aspettative, con un errore decisivo sul gol bianconero. La Repubblica parla di una versione “crepuscolare” del numero uno nerazzurro, e in società cresce il dibattito su un possibile cambio tra i pali.

Il candidato è Josep Martínez, giovane estremo difensore spagnolo classe 1998, prelevato dal Genoa un anno fa. La sensazione è che il ricambio generazionale non possa più essere rimandato e che il momento della sua occasione sia vicino.

Con due sfide cruciali all’orizzonte, l’Inter si gioca molto più di tre punti: in ballo c’è la credibilità del progetto tecnico e la tenuta di un gruppo che deve ritrovare identità e fiducia.