Inter, spunta la data per il rientro di Sommer: lo svizzero punta quella partita

Spunta la data per il rientro in campo del portiere svizzero: le ultime novità sull’infortunio di Sommer

Dopo l’operazione alla mano, arrivano alcune importanti novità sull’infortunio di Yann Sommer. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro dal suo profilo X, l’estremo difensore dell’Inter a breve inizierà ad allenarsi con un particolare guanto compreso di tutore. Inoltre, lo svizzero vorrebbe tornare subito in campo, in particolare starebbe puntando la gara contro il Monza o quella contro il Feyenoord in Champions League.

POST X –«Inter, pronto il guanto con tutore per Sommer. Il portiere sta accelerando per anticipare i tempi di recupero e vorrebbe essere a disposizione addirittura per la sfida contro il Monza. Più probabile il suo rientro contro il Feyenoord»