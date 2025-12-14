Inter, che numeri! La statistica sull’attacco dei nerazzurri di Chivu non lascia dubbi: il dato

Inter, numeri pazzeschi! Il dato sulla mole offensiva dei nerazzurri di Chivu è chiarissima: la statistica

L’Inter vive un momento offensivo di straordinaria efficacia: 49 gol realizzati in 21 partite ufficiali tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Un dato che supera i due gol di media a gara e che fotografa la capacità dei nerazzurri di produrre occasioni e reti con continuità, anche sotto pressione.

La forza della squadra non risiede in un singolo interprete, ma in un sistema corale. Attaccanti, centrocampisti e difensori hanno contribuito alla cifra complessiva, dimostrando come l’impronta offensiva sia ormai un pilastro del progetto tecnico. L’Inter costruisce molto, porta più uomini in avanti e cerca il dominio del gioco attraverso possesso e presenza costante nella metà campo avversaria.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, questa prolificità resta una delle basi delle ambizioni stagionali, in Italia e in Europa. La vera sfida sarà trasformare la regolarità delle reti in continuità di risultati, soprattutto nei momenti chiave del calendario. I numeri parlano chiaro: l’Inter segna con costanza, ma ora deve rendere questo patrimonio offensivo decisivo nelle partite che contano davvero.

