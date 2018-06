Mercato Inter, spazio alle operazioni minori: proposto il terzino Piccini, quasi preso il giovane Adong. Occhi su Bamba e su Gonzalez

Il calciomercato dell’Inter non è fatto solamente di grandi affari come Matteo Politano, ma anche di trattative per così dire minori. Cristiano Piccini, Jonathan Bamba, Nicolas Gonzalez e Lucien Adong sono i quattro nomi nuovi che orbitano attorno ai nerazzurri. Per quanto riguarda Piccini, il terzino toscano dello Sporting è stato proposto all’Inter. L’aria a Lisbona non è delle migliori per via dell’aggressione dei tifosi a maggio, quindi Piccini può andarsene. L’Inter non sembra troppo interessata, ma vaglierà il suo profilo. Adong invece è a un passo: classe 2002, è un centrocampista ed è in arrivo dal Sochaux.

In avanti serve qualcuno per rimpolpare la rosa, soprattutto se dovesse andare via uno tra Eder o Ivan Perisic. Nicolas Gonzalez gioca nell’Argentinos Juniors e ha una valutazione tra cinque e dieci milioni di euro. Si tratta di un attaccante giovane, ha solamente venti anni e fa molta gola a Piero Ausilio. Ancora più economica è una pista piuttosto calda, quella per Bamba. Franco-ivoriano, è un esterno 22enne che si sta per liberare dal Saint-Etienne. La prospettiva di prenderlo a parametro zero invoglia l’Inter, che sta prendendo i primi contatti con lo staff di Bamba.