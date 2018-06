Ecco come l’Inter lavora per accumulare 45 milioni evitando il grande sacrificio. Calciomercato Inter: via Brozovic, Perisic e i giovani della Primavera

L’Inter pensa a Chiesa e non solo ma innanzitutto deve pensare alle cessioni. Il club nerazzurro ha bisogno di 45 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per chiudere il discorso legato al Fair Play Finanziario e per non incorrere in nuove multe o limitazioni e secondo La Gazzetta dello Sport, Spalletti e la dirigenza hanno scelto la strategia: Brozovic e Perisic sono i big sacrificabili in caso di offerta importante. Poi via i giovani talenti del 1999.

Intanto sono arrivati i 4 milioni di euro di plusvalenza dalla cessione di Kondogbia, altri 3 arriveranno da Nagatomo ma naturalmente le due cessioni non bastano. I restanti 38 bisognerà sommarli con altri elementi. I due croati sarebbero le soluzioni ideali ma al momento non sono arrivate offerte. L’Inter continua a valutare le cessioni dei suoi giovani talenti: Radu sta per andare al Genoa, Pinamonti potrebbe portare 7 milioni di euro nelle casse (piace a Sassuolo, Cagliari e Parma), via anche Zaniolo, Odgaard, Vanheusden ed Emmers. I giovani verranno ceduti mantenendo un diritto di riacquisto. Chi non sarà ceduto è Milan Skriniar, considerato incedibile dalla società e fondamentale per il progetto Spalletti.