Inter, cessione imminente in attacco: Chivu pronto a salutarlo

Inter, cessione imminente in attacco per Chivu, il neo tecnico è pronto a salutare quel giocatore già nei prossimi giorni, di chi si tratta

In casa Inter, il nome di Ademola Lookman non è l’unica priorità per il mercato estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra è consapevole che prima di pensare a nuovi acquisti, sarà necessario sbloccare le cessioni. Queste operazioni sono cruciali per mettere ordine nei conti e per dare spazio a nuovi arrivi. In questo contesto, il nome di Mehdi Taremi diventa una pedina fondamentale.

Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante iraniano non è riuscito a trovare un posto di rilievo nella squadra, anche a causa delle numerose alternative offensive a disposizione di Cristian Chivu. Per questo motivo, l’Inter sembra pronta a cedere Taremi nelle prossime settimane, cercando una sistemazione che permetta al giocatore di esprimersi al meglio, mentre il club spera di ottenere un ritorno economico significativo.

La cessione di Taremi rappresenterebbe un passo fondamentale per finanziare altre operazioni di mercato, come quella che riguarda Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, che rimane uno degli obiettivi principali dell’Inter. Il Corriere dello Sport sottolinea che la vendita dell’attaccante iraniano potrebbe permettere al club di raggiungere il tesoretto di 35 milioni di euro necessario per cercare di acquistare il giovane talento parmense.

Tuttavia, l’operazione per Leoni sembra destinata a slittare al 2026. Le motivazioni sono sia tecniche che strategiche: portare subito un giovane promettente in una difesa già ben fornita rischierebbe di farlo rimanere troppo a lungo in panchina, con ripercussioni sul suo sviluppo. Inoltre, Leoni preferirebbe rimanere un’altra stagione a Parma per maturare esperienza e guadagnarsi la fiducia del nuovo allenatore, Gattuso.

Nel frattempo, l’Inter punta a chiudere la cessione di Taremi, probabilmente verso la Premier League, per liberare risorse e spazi per nuovi innesti. La gestione di questi movimenti sarà cruciale per Chivu, che dovrà avere una rosa competitiva e ben equilibrata per affrontare la stagione.