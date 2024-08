Inter, Taremi svela: «Senza il calcio avrei fatto QUESTO mestiere»

Le parole di Mehdi Taremi, nuovo attaccante dell’Inter, sui suoi sogni oltre il mondo del calcio. I dettagli

Mehdi Taremi, nuovo attaccante dell’Inter, ha parlato a Betsson Sport dei suoi sogni oltre il mondo del calcio.

INTERESSI OLTRE IL CALCIO – «Quando ero piccolo giocavo con mio fratello e con i suoi amici a Bushehr, la mia città natale, e, nonostante fossi più piccolo, per me era un’emozione poter allenarmi con loro. Seguo pallavolo ed NBA, ma non ho mai praticato altri sport. Se non fossi diventato calciatore? Penso che sarei diventato un poliziotto, probabilmente un detective».

FAMIGLIA E COMPAGNI – «La mia famiglia è stata fondamentale: non importa come gioco in campo o come sta andando fuori dal campo, loro sono sempre dalla mia parte e fanno il tifo per me. I compagni di squadra devono essere come fratelli: si combatte insieme e con loro si condividono gioie e momenti difficili. Passiamo più tempo insieme che con le nostre famiglie e questo fa sì che si instauri un legame profondo; è proprio l’essere uniti che porta una squadra alla vittoria, anno dopo anno».