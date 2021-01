L’Inter lavora in uscita ma al momento non decollano le trattative per le cessioni di Ivan Perisic e Christian Eriksen. I dettagli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Hertha Berlino ha fatto un tentativo con l’Inter per acquistare Ivan Perisic e Christian Eriksen.

I due giocatori, però, non avrebbero accettato la destinazione per via dall’alto stipendio che attualmente percepiscono a Milano.