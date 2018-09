Inter, la carica dei tifosi: 50 mila per il Parma, sold out Champions

La carica del Meazza per l’Inter di Luciano Spalletti: stadio pieno per le sfide con Parma e Tottenham, ecco tutti i dati

Dopo un avvio tra luci ed ombre, con quattro punti raccolti nelle prime tre partite, l’Inter di Luciano Spalletti è attesa dal tour de force: sette gare nel giro di 21 giorni, con i nerazzurri impegnati in due competizioni e alla ricerca di risposte importanti dopo un mercato da protagonisti. E la banda meneghina potrà contare sul sostegno dei tifosi e dello stadio Meazza…

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, sabato sono attesi 50 mila spettatori al Meazza per la sfida contro il Parma di D’Aversa. E, tra sette giorni, è previsto invece il sold out per il confronto con il Tottenham di Mauricio Pochettino valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.