Inter Torino, Fusi: «Ecco chi può essere l’uomo chiave per i granata, dal mercato è arrivato un segnale e sulla Maratona vuota dico…»

Inter Torino, l’ex centrocampista granata, Luca Fusi, analizza la situazione legata alla squadra di Baroni in vista del match di stasera in Coppa Italia

Alla vigilia di una sfida di Coppa Italia che rievoca dolci ricordi, La Stampa intervista Luca Fusi. L’ex centrocampista è stato il capitano dell’ultima squadra granata capace di alzare il trofeo nel 1993.

IL RICORDO DEL 1993 – «Un ricordo speciale, anche perché è ancora l’ultimo trofeo del Toro. È stato il coronamento di un percorso, era importante chiudere il cerchio dopo la fregatura contro l’Ajax».

IL SEGRETO DI MONDONICO – «Eravamo un gruppo vero spinto da un allenatore che ci aveva trasmesso la passione granata. Mondonico è stato l’artefice di quegli anni, per lui il Toro era viscerale».

L’INIZIO DELLA FINE – «La squadra aveva cominciato bene, poi le voci sulla società hanno cominciato a pesare. Quella volta ci è mancato il cuore granata, si sentiva che stava terminando un’era».

LO SPIRITO MANCANTE – «Forse non si riesce a trasmettere lo spirito giusto. Noi con quella maglia ci trasformavamo: non è un caso che abbiamo dato il meglio nel Toro».

COME BATTERE L’INTER – «Nelle partite secche le motivazioni sono diverse, magari troveranno una squadra un po’ distratta dalle altre competizioni. Il Toro deve essere pronto a cogliere l’occasione».

L’UOMO CHIAVE – «Vlasic, deve dare tutto sapendo che in campionato a Firenze non ci sarà. Però ai miei tempi la forza del Toro era il gruppo, il nostro obiettivo era vincere con questa maglia: i calciatori di oggi dovrebbero metterselo in testa».

IL MERCATO DI RIPARAZIONE – «Un segnale è arrivato, ma per crescere bisogna fare investimenti veri in estate. Oggi è più importante che i nuovi abbiano lo spirito giusto per capire la maglia e cosa c’è attorno. Se ci riescono troveranno la forza e si faranno trascinare, la differenza è tutta lì ormai».

LA MARATONA VUOTA – «È una presa di posizione forte, vedere la Maratona così mi ha fatto impressione, è un elemento indispensabile per la squadra: senza, non è vero Toro».

IL TIFOSO GRANATA – «Non pretende operazioni folli, ma qualcosa per dare dignità a tutto l’ambiente. Non possono stare a questi livelli squadre storiche come il Toro».

RITROVARE L’UNIONE – «Cerchiamo un barlume per andare tutti dalla stessa parte: è brutto vedere questo distacco, la forza del Toro è sempre stata l’unione da parte di tutti».

IL TORO ADESSO – «Da fuori vedo che in certe partite riesce a tirare fuori tutto, invece quando sa che deve vincere contro gruppi meno blasonati non ha la stessa forza. Mancano giocatori che sappiano trascinare in queste sfide».

