Inter Torino, le probabili formazioni: Chivu pensa al turnover, Baroni lancia i nuovi arrivati! Le idee dei due tecnici per il match di Coppa Italia

L’atmosfera olimpica di Milano Cortina 2026 impone un trasloco forzato all’Inter, che questa sera scende in campo all’U-Power Stadium di Monza per i quarti di finale di Coppa Italia. Con il Meazza indisponibile per i preparativi della cerimonia inaugurale, la capolista guidata da Cristian Chivu cerca il pass per la semifinale in una sfida secca contro il Torino. I Nerazzurri arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle, forti di 55 punti in Serie A e una striscia di cinque successi consecutivi, ma non possono sottovalutare i Granata di Marco Baroni, già capaci di compiere l’impresa eliminando la Roma all’Olimpico.

Il tecnico interista sceglie la via del turnover ragionato per gestire le energie in vista dei molteplici impegni. In attacco, turno di riposo per i titolarissimi Lautaro e Thuram: le chiavi del reparto avanzato sono affidate all’inedito tandem composto da Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, chiamati a una prova di maturità in un match da dentro o fuori. In porta spazio allo spagnolo Josep Martinez, protetto dal rientro al centro della difesa dell’olandese Stefan De Vrij, affiancato dai braccetti Bisseck e Bastoni. A centrocampo, la sostanza è garantita dagli inserimenti di Davide Frattesi e dalla regia dell’eterno Henrikh Mkhitaryan, con Andy Diouf confermato a presidiare la fascia destra.

Dall’altra parte, il Toro deve fare i conti con un’infermeria affollata – out tra gli altri Schuurs, Ilic e Simeone – ma lancia nella mischia dal primo minuto i nuovi acquisti Matteo Prati e Marianucci. Tutto il peso offensivo graverà sulle spalle dello scozzese Ché Adams, supportato dall’ex di turno Cesare Casadei. Arbitra Marchetti in un match senza appello: il regolamento prevede che, in caso di parità al 90′, non si disputeranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore per decidere chi affronterà la vincente di Napoli-Como.

Probabili formazioni Inter Torino

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.

Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Akanji, Luis Henrique, Dimarco, Cocchi, Bovo, Kamate, Sucic, Zielinski, Lautaro, Thuram.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic.

Allenatore: Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Ebosse, Nkounkou, Ilkhan, Anjorin, Tameze, Zapata, Njie.

