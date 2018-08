Inter-Torino, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Torino, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Reduci entrambe da una sconfitta di misura, Inter e Torino si affrontano in una giornata che ha già catapultato Juventus e Napoli in testa alla classifica. Con l’obiettivo di rimanere in scia alle due capoliste, Spalletti non vuole perdere altro terreno importante e, per questo, la sfida con il Torino è già di fondamentale importanza. Dal canto loro, gli uomini dell’ex Mazzarri non vogliono ergersi a vittima sacrificale e cercheranno di sbancare San Siro, per riequilibrare un bilancio esterno a loro netto svantaggio ma, soprattutto, per riscattare la buona ma sfortunata prestazione messa in mostra contro la Roma. Appena disponibile, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Inter-Torino: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Qui Inter. Dopo aver iniziato la stagione con il piede sbagliato, gli uomini di Spalletti sono vogliosi di vendicare la sconfitta di misura subita contro il Sassuolo, per la prima stagionale tra le mura amiche. Con molta probabilità, dal primo minuto partirà dal primo minuto il neo acquisto Vrsaljko, pronto a sostituire D’ambrosio sulla fascia. Dopo la prestazione deludente, anche l’altro esterno, Dalbert, dovrebbe essere rimpiazzato con Asamoah. In avanti, Perisic è pronto a partire dal primo minuto al fianco di Martinez e Politano, dietro al solito immancabile Icardi.

Qui Torino. La rete di Dzeko allo scadere grida ancora vendetta e, per questo, gli uomini di Mazzarri vogliono cercare a tutti i costi di dare una gioia ai tifosi, nonostante l’avvio di campionato abbia riservato ai granata due tra le compagini più forti del torneo. Il tecnico dovrà rinunciare a una pedina fondamentale a centrocampo, quel Baselli che aveva ben figurato contro la Roma e che ora è costretto ai box. Al suo posto potrebbe esserci il neo acquisto Soriano, nonostante Mazzarri lo abbia definito ancora non pronto. In attacco, l’unico certo di una maglia da titolare è Belotti, mentre Iago Falque si gioca un posto con Berenguer.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Miranda, Dalbert, Ranocchia, Nainggolan, Vecino, Borja Valero, Karamoh, Candreva, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Lukic, Ola Aina, Berenguer, Niang, Parigini, Ljajic, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri

Inter-Torino: i precedenti del match

Il match che andrà in scena allo stadio “Meazza” tra Inter e Torino sarà l’incontro numero 149 in Serie A: un confronto secolare che vede i nerazzurri in vantaggio con 65 successi contro i 35 granata mentre 48 sono stati i pareggi. Dei 75 precedenti in casa nerazzurra, la squadra di casa è uscita vittoriosa per ben 39 volte, contro le 12 dei piemontesi. Gli ultimi cinque confronti hanno portato, però, il bilancio in sostanziale equilibrio con un pareggio – quello dello scorso anno – e due vittorie per parte. Il primo successo granata risale all’aprile del 1941, quando il Torino riuscì a sopraffare i padroni di casa con un netto 2-0. Da ricordare è anche la larga vittoria nerazzurra per 6-2 del luglio 1946: in quella stagione, i piemontesi riuscirono comunque a conquistare lo scudetto, il terzo.

Inter-Torino: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Inter e Torino, incontro valido per la 2° giornata di Serie A. Per il direttore di gara, classe ’74 e originario di Bergamo, sarà la terza partita stagionale, dopo l’incontro tra Maccabi Tel Aviv e Radnicki Nis, valido per il 2° turno di Europa League e quello tra Chievo e Pescara, valido per il 3° turno. Per l’esordio in campionato, Mazzoleni sarà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Bindoni, mentre il quarto uomo sarà Maresca. Alla postazione VAR siederanno, infine, Rocchi e Paganessi.

Inter-Torino Streaming: dove vederla in tv

Inter-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.