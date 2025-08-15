Inter Torino, Baroni cambia la difesa: l’idea del tecnico granata

Inter Torino si avvicina e proprio per la gara Marco Baroni cambierà la difesa, ecco l’idea del tecnico granata

Inter Torino si avvicina, non l’infortunio di Ismajli, che lo terrà fuori per circa un mese, i granata si trovano a dover affrontare una sfida importante senza uno dei suoi difensori principali, in vista degli impegni ufficiali tra Coppa Italia e Serie A. La società granata ha quindi deciso di ritirare Coco dal mercato, con l’intenzione di schierarlo accanto a Maripan al centro della difesa nella partita contro i nerazzurri, in programma il 25 agosto 2025 alle 20:45.

Il tecnico Baroni punterà sulla coppia Coco-Maripan per contenere l’attacco dell’Inter, uno dei più temibili della Serie A. La decisione di mantenere Coco nel gruppo conferma la volontà del Torino di presentarsi preparato per affrontare i campioni d’Italia, cercando di dare stabilità e solidità alla difesa in un match cruciale.

L’assenza dell’albanese Ismajli costringe il Torino a riorganizzare il reparto difensivo, ma la conferma di Coco dimostra la strategia di non indebolire il comparto difensivo in partite decisive come quella contro l’Inter. La coppia centrale dovrà essere pronta ad affrontare i rapidi movimenti e la velocità degli attaccanti nerazzurri, che arrivano a questa stagione con grandi ambizioni.

Baroni sta lavorando per garantire compattezza e affidabilità, elementi fondamentali per sfidare una squadra di alto livello come l’Inter. La conferma di Coco – spiega Tuttosport – è quindi una mossa chiara: preservare l’esperienza e l’organizzazione difensiva per limitare i rischi contro una squadra di grande valore. In sintesi, con Coco fuori dal mercato e la probabile coppia difensiva con Maripan, il Torino si prepara ad affrontare l’Inter con determinazione, cercando di partire con sicurezza nella nuova stagione di Serie A.