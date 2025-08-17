Inter Torino, la sfida ai nerazzurri si apre con due assenze pesanti tra le file dei padroni di casa: le ultime sul match

Inter Torino, i granata di Juric trovano una formazione priva di Calhanoglu ed Esposito nella prima di campionato: i dettagli

Il Torino si prepara al debutto in campionato con la consapevolezza di affrontare subito un avversario di altissimo livello. La trasferta di San Siro contro l’Inter, in programma il 25 agosto, rappresenta un test durissimo per i granata di Ivan Juric, ma la notizia delle assenze pesanti tra i nerazzurri potrebbe cambiare parzialmente gli equilibri della sfida.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, leader della regia e fondamentale nel dare ritmo e geometrie alla manovra, e di Pio Esposito, giovane attaccante che non potrà esordire in Serie A con la maglia nerazzurra a causa di una squalifica rimediata nello scorso campionato di Serie B.

Due defezioni che potrebbero avvantaggiare il Torino, da sempre attento a sfruttare ogni minima crepa degli avversari. Senza Calhanoglu, i nerazzurri dovranno inventarsi soluzioni alternative: nelle ultime prove a ranghi compatti, il tecnico ha valutato Luka Sucic in regia, senza escludere gli adattamenti di Nicolò Barella o Piotr Zielinski. Per i granata, questo significa trovarsi di fronte un centrocampo meno rodato, dove pressing e aggressività potrebbero fare la differenza.

Anche l’assenza di Esposito ha un peso specifico. Il giovane attaccante avrebbe potuto offrire freschezza e imprevedibilità al reparto offensivo, costringendo la retroguardia granata a maggiore attenzione. Senza di lui, la responsabilità dell’attacco nerazzurro ricadrà ancora di più su Marcus Thuram e Lautaro Martinez, due giocatori che però il Torino conosce bene e che ha già affrontato con successo in passato.

Per la squadra di Juric, il debutto a San Siro resta una sfida proibitiva, ma l’assenza di due elementi chiave nell’Inter rappresenta un’opportunità. La compattezza difensiva, marchio di fabbrica dei granata, e la capacità di colpire in ripartenza potrebbero diventare armi decisive per tentare il colpaccio.

Il Torino vuole iniziare la stagione con coraggio e personalità. E farlo contro un’Inter non al completo sarebbe un segnale forte al campionato.