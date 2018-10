Inter, trattativa Suning-Thohir per il 31% delle quote

Continua la trattativa tra Suning e Erick Thohir per il 31 per cento delle quote dell’Inter: ecco quanto valgono secondo il tycoon indonesiano

Nelle ultime settimane si è parlato molto della trattativa tra Suning ed Erick Thohir per la cessione delle quote in possesso del tycoon indonesiano. Parliamo del 31 per cento dell’Inter, con l’ex patron del DC United pronto a smarcarsi e a lasciare il Biscione interamente nelle mani di Zhang Jindong.

E spuntano ulteriori dettagli: come riportato da Repubblica, il 31 per cento delle quote ha una valutazione che oscilla dagli 80 ai 150 milioni di euro. Una forchetta decisamente ampia, con le parti al lavoro per trovare l’intesa.