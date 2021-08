Inter, tutto facile con la Dinamo Kiev: 3-0, Dzeko in gol

All’U-Power Stadium di Monza, l’amichevole pre campionato tra Inter e Dinamo Kiev. 3-0 secco in favore dei nerazzurri

L’Inter chiude il pre campionato con un’altra convincente prova ai danni della Dinamo Kiev. I ragazzi di Simone Inzaghi trovano la via della rete con un’ottima azione che Barella conclude con una gran tiro di precisione. Va subito in gol all’esordio Dzeko che rimane in campo per 45′, chiude la partita Sensi che sta riprendendo minuti dopo una scorsa stagione altalenante. I nerazzurri vincono e convincono anche quest’oggi.

