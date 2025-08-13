Inter U23, un giovane terzino alla corte dei nerazzurri

Inter U23, dal Cesena in prestito un 2004 con esperienza in Serie C: nuova tappa per la crescita del difensore bianconero

L’Inter U23 continua a lavorare con decisione sul mercato in entrata, con un occhio di riguardo ai giovani di prospettiva che possano crescere nel campionato di Serie C. Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità di un nuovo innesto che va a rinforzare il reparto arretrato della squadra.

Il club nerazzurro ha infatti definito l’arrivo di un promettente terzino sinistro, classe 2004, proveniente dal Cesena. Si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo, una formula che permetterà al giocatore di confrontarsi con un contesto competitivo e, al tempo stesso, di restare sotto osservazione da parte della società proprietaria del cartellino.

Il giovane difensore non è alla sua prima esperienza in terza serie. Nel campionato 2023-24 aveva già fatto parte del gruppo squadra dei romagnoli, maturando la prima vera stagione tra i professionisti. Lo scorso anno, invece, è stato protagonista al Gubbio, dove ha avuto modo di crescere sotto il profilo tattico e tecnico, dimostrando affidabilità in fase difensiva e buona spinta sulla fascia.

A metà strada tra un esterno difensivo moderno e un laterale classico, il giocatore abbina corsa e resistenza, con una buona capacità di lettura della partita. Caratteristiche che l’Inter U23 intende valorizzare, inserendolo gradualmente nei meccanismi di squadra e facendogli accumulare minuti preziosi.

Il nome in questione è Antonio David, terzino sinistro che ha già saputo adattarsi a più moduli, sia nella difesa a quattro che a cinque. Per lui, questa sarà la terza avventura consecutiva in Serie C, segno della fiducia che molti club ripongono nelle sue potenzialità.

L’obiettivo, in questa nuova tappa, sarà consolidare quanto di buono fatto finora e convincere sul campo, guadagnando spazio e responsabilità. Per l’Inter U23, si tratta di un innesto in linea con la filosofia societaria: puntare su giovani di qualità, formarli in un campionato competitivo e prepararli per il salto in categorie superiori con l’obiettivo della Serie A.