Prendendo Marotta, l’Inter si è assicurata un dirigente che ha numerose conoscenze e amicizie nel mondo del calcio

L’arrivo di Marotta all’Inter non servirà solamente ad accrescere le competenze di Steven Zhang, sulla sorta di quanto fatto alla Juventus con Andrea Agnelli, ma aiuterà ancora di più nelle relazioni nazionali e internazionali. In oltre 40 anni di carriera il prossimo ad nerazzurro, infatti, ha allacciato rapporti con svariati dirigenti e numerosi agenti che potrebbero permettere all’Inter di chiudere più facilmente le future operazioni di mercato. Il sogno rimane Modric: allora chi meglio di Marotta potrebbe riuscire a intavolare la trattativa? Il dirigente varesino con Perez ha trattato positivamente Cassano, quando era alla Sampdoria, e Morata, qualche anno fa alla Juventus.

In Italia, inoltre, ha un’amicizia storica con Giovanni Carnevali del Sassuolo, Umberto Marino dell’Atalanta. Ha fatto in tempo a legare moltissimo con Ariedo Braida, prima che finisse al Barcellona. Per quanto riguarda gli agenti ha un ottimo rapporto con Giovanni Branchini, intermediario esperto del mercato tedesco, Giuseppe Bozzo, Tullio Tinti e Mino Raiola: Marotta, quindi, può essere il vero colpo di mercato per i nerazzurri, grazie alle sue numerose conoscenze.