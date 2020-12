Inter, Vieri: «Bisogna prendersi delle responsabilità su Eriksen, non andava comprato»

Christian Vieri ha parlato dell’esperienza all’Inter di Eriksen

Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, nel corso di una diretta sul suo canale Twitch ha parlato dell’esperienza in nerazzurro di Eriksen.

«Il problema di Eriksen non è dire che è giusto mandarlo via ora o che non è entrato negli schemi, è dire che non è stato giusto prenderlo a gennaio. Bisogno ammetterlo e prendersi le responsabilità, tutto facile. Poi a Verona ho visto Achraf Hakimi e vi dico che io lo voglio così, libero di fare ciò che vuole perché così fa la differenza. Per lo Scudetto dico che la Juventus non può vincere per sempre, prima o poi dopo nove anni di fila deve perdere, anche perché è una questione di motivazioni. Poi se riuscirà a vincere lo Scudetto allora vuol dire che saranno stra-forti. Ma l’Inter ora non ha le coppe, quindi deve andare».