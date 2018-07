La telenovela sul terzino destro sembra agli sgoccioli. Inter Vrsaljko si farà, 8 milioni subito e 17 per il diritto di riscatto

Sembra ormai risolto il mistero sul terzino destro in casa Inter. Secondo Sky, l’Atletico Madrid ha accettato l’ultima offerta dei nerazzurri: 8 milioni di euro per il prestito oneroso e 17 per il riscatto tra un anno. Una trattativa che sembrava bloccata dopo il silenzio dei colchoneros negli ultimi giorni, ma che ora sembra ad un passo dalla conclusione. L’Atletico sembra infatti aver già bloccato il suo sostituto: Santiago Arias del Psv. Il calciatore colombiano, vicinissimo al Napoli ieri, ha dato la sua preferenza agli spagnoli, con gli azzurri che hanno virato su Sabaly del Bordeaux. L’Inter sembra abbia già organizzato le visite mediche del croato tra lunedì e martedì.

Un pomeriggio strano in casa nerazzurra, specialmente dopo le dichiarazioni in coppia di Mourinho e Darmian nella giornata odierna. Il tecnico portoghese, dopo il match di ICC contro il Milan, aveva lasciato trapelare la volontà dell’ex Torino di salutare Manchester. Il terzino italiano ha poi rincarato la dose, dichiarando: «La trattativa con l’Inter? Qualcosa di vero sicuramente c’è, adesso vediamo quello che succede. C’è la possibilità che io torni in Italia». Sembrava tutto pronto, e invece ecco il contro sorpasso di Sime Vrsaljko, che mai come ora è stato vicino ad abbracciare i suoi compagni di nazionale Perisic e Brozovic.