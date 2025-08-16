Inter, clamoroso Zalewski: giocatore nel mirino di un’avversaria, cosa succede adesso

Inter, clamoroso colpo di scena per l’esterno dei nerazzurri Zalewski, giocatore carambolato nel mirino di un’avversaria, ecco cosa succede adesso

Il futuro di Nicola Zalewski è incerto. Dopo che l’Inter ha ufficializzato il suo riscatto a giugno, pagando la clausola di circa 6,5 milioni di euro, il laterale polacco è finito nel mirino dell’Atalanta. Secondo le fonti di mercato, i colloqui sarebbero stati avviati dalla parte del giocatore, lasciando quindi aperta l’opzione di una nuova destinazione.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ha confermato quanto riportato da Matteo Moretto: «L’affare è aperto, ora tocca all’Inter e a Zalewski». La trattativa non è chiusa e la decisione finale dipenderà dalla volontà del giocatore. In altre parole, Zalewski avrà l’ultima parola sul suo futuro.

Dal canto suo, l’Inter ha già inserito il polacco nei piani per la stagione 2025/26, dopo che ha dimostrato versatilità e qualità, sia come terzino che come esterno. Tuttavia, se l’Atalanta dovesse fare pressing concreto per portarlo a Bergamo, la società nerazzurra potrebbe essere costretta a rivedere i propri piani e considerare seriamente una cessione.

In questa fase, la decisione di Zalewski sarà fondamentale. Se sceglierà di restare, l’Inter potrebbe blindare il reparto esterni, rendendo la sua permanenza una certezza per la nuova stagione. Se invece optasse per il trasferimento, l’Inter riaprirebbe nuove possibilità sul mercato. Una situazione da seguire con attenzione, con il destino di Zalewski che, tra San Siro e Bergamo, diventerà uno degli snodi principali di questo calciomercato.