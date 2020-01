Inter, Zanetti blinda Lautaro: «Lui e Lukaku sono il nostro futuro»

Javier Zanetti ha rilasciato una lunga intervista a Tyc Sports parlando del campionato dei nerazzurri e di Lukaku e Lautaro

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Tyc Sports di Lukaku e Lautaro, facendo anche un commento sulla stagione che stanno facendo i nerazzurri.

LUKAKU E LAUTARO – «Lautaro sta facendo cose importanti. Ciò che dimostra è molto buono e ha un grande futuro sia nell’Inter che in Nazionale. Ha solo 22 anni, ha ancora tanto da dare ed è sulla buona strada. Noi siamo contenti di averlo e lui è contento di indossare la maglia dell’Inter. Ha molto da dare ancora, la strada è giusta, sapevamo che sarebbe diventato il giocatore che è ora, si è adattato rapidamente a un calcio molto competitivo come quello italiano. In coppia con Lukaku si integra bene grazie anche al lavoro dell’allenatore. Anche Icardi è un attaccante importante. Quando abbiamo deciso di prendere Lukaku sapevamo che poteva integrarsi bene con l’idea del nostro allenatore. Il presente con Lautaro e Lukaku è molto positivo»