Inter, Zanetti: «Combattiamo il razzismo, così cambiamo le cose»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha ribadito l’impegno della società nerazzurra per contrastare il razzismo: le sue parole

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal sito dei nerazzurri per quanto riguarda l’impegno contro il razzismo.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24

«Per l’Inter Il tema del contrasto a ogni forma di discriminazione è di fondamentale importanza. E questo incontro è la dimostrazione di come il nostro Club, fin dalla fondazione, abbia a cuore i temi dell’inclusione e della fratellanza. La cosa essenziale di fronte a episodi di razzismo è non rimanere indifferenti e combatterlo con decisione anche quando non ci tocca in prima persona, soltanto così è possibile cambiare le cose».