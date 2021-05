Inter, Zanetti: «Scudetto frutto del grandissimo lavoro fatto da Conte»

Il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato dello scudetto conquistato dalla squadra di Antonio Conte

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, intervenuto nel corso dell’evento organizzato da Legambiente “Sport e Sostenibilità”, ha parlato anche dello scudetto vinto dai nerazzurri con Antonio Conte alla guida.

«Sono felicissimo per lo scudetto. Questa vittoria è il frutto del grandissimo lavoro nato due anni fa con l’arrivo di Antonio Conte e del suo staff. I ragazzi hanno fatto qualcosa straordinario in un’annata non facile. È venuto fuori il valore di questa squadra attraverso il lavoro ed una cultura intrapresa due anni fa e che sta dando i risultati. Vincere questo scudetto vuol dire tantissimo per noi. Vuol dire soddisfazione per il club e per i ragazzi, che lo meritano per gli sforzi fatti».