Inter, Zhang molla la guida? Qual è l’attuale situazione

Steven Zhang lascerà la guida dell’Inter? Qual è l’attuale situazione sul club nerazzurro e sulla proprietà

Sulle pagine de Il Sole 24 Ore si fa il punto della situazione in casa Inter, soffermandosi sul possibile addio di Steven Zhang.

«Corre il tempo per Steven Zhang. Il presidente dell’Inter – che il 17 marzo è stato confermato nel consiglio di amministrazione di Suning.com – continua la sua corsa parallela a quella della squadra. Se sul campo Simone Inzaghi cerca di ottenere gli obiettivi fissati dal club, fondamentali anche per una questione economica (in primis il piazzamento nelle prime quattro in Serie A per la qualificazione alla prossima Champions), dall’altro si susseguono i rumors che vogliono sempre più prossimo il passaggio di proprietà a cui stanno lavorando da mesi gli advisor Raine Group e Goldman Sachs, alla ricerca di potenziali acquirenti disposti a mettere sul piatto una cifra superiore al miliardo di dollari (anche se molto della valutazione del club passerà dalle mosse sulla questione stadio). Le prossime settimane chiariranno se ci sono novità, più o meno imminenti» l’analisi del quotidiano sulla vicenda.