Inter, infortunio Zielinski: c’è la prima diagnosi, ecco i tempi di recupero

Le ultime sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, dopo l’infortunio contro il Monza. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski dopo l’infortunio di Piotr Zielinski in Inter-Monza di Serie A.

CONDIZIONI ZIELINSKI – «Contro il Monza poteva andare infinitamente peggio, c’era il rischio di doversi preoccupare pure della classifica, come se all’Inter non bastassero già gli affanni legati agli infortuni. Ieri, tra l’altro, sono cresciuti perché si è aggiunto un altro problema, non di poco conto, nel cuore del centrocampo: Piotr Zielinski, poco dopo essere entrato, si è rotolato a terra alla fine di uno scatto. Ha sentito tirare il polpaccio, muscolo molto delicato. Verrà rivalutato a inizio settimana, c’è la certezza di non averlo fino alla sosta, ma il timore di tutti è di perderlo per un periodo di tempo medio-lungo, proprio nel momento in cui gli impegni si accavalleranno uno sull’altro».