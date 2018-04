Mirabelli su Conti: «Stai dimostrando di essere più forte delle difficoltà»

Stagione sfortunata per il terzino destro del Milan Andrea Conti, alle prese con un lungo infortunio che lo terrà fuori fino a fine stagione

Il terzino destro Andrea Conti classe ’94, neoacquisto della squadra rossonera, ha riportato il 15 settembre in allenamento la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro che purtroppo ha compromesso la sua stagione. Operato una prima volta il giorno seguente al brutto infortunio, il giocatore ex Atalanta torna a disposizione della squadra sei mesi dopo dopo una lunga riabilitazione. Sfortunatamente per lui però il giocatore rossonero si procura una nuova lesione al ginocchio già precedentemente operato, riportando un forte trauma distorsivo che lo costringe ad un nuovo intervento chirurgico.

Buone notizie però per la squadra rossonera in vista della prossima stagione, infatti Conti ha iniziato la riabilitazione di rito nella clinica di Villa Stuart di Roma. Sul luogo è arrivato anche il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli che ha avuto parole di conforto per il giocatore ritenuto un pilastro per la stagione che verrà, augurandogli una pronta guarigione, postando una foto su Instagram con il terzino rossonero. «Ti aspettiamo Andrea, stai dimostrando di essere più forte di tutte le difficoltà. Tornerai a correre e sudare sulla fascia, perché tu sei un pilastro del Milan che verrà. #ForzaConti».