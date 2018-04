Conti si opera, il difensore del Milan domani a Villa Stuart

Infortunio Conti, il giocatore del Milan ha bisogno di un nuovo intervento: il club rossonero ha diramato una nota in cui ha stilato il bollettino medico

Andrea Conti è ai box da quasi otto mesi e dovrà rimanerci per altri sei, minimo. Il difensore del Milan si è fatto male al ginocchio a settembre ed è in attesa di tornare in campo. Sembrava pronto nella partita con il Chievo Verona, tanto che era andato in panchina con i compagni, ma si è fatto di nuovo male a Milanello pochi giorni dopo. Il Milan lo ha inviato negli Stati Uniti d’America e poi a Villa Stuart a Roma, dove verrà operato domani. Il professor Pier Paolo Mariani sarà l’incaricato per l’operazione.

«A seguito del recente trauma distorsivo al ginocchio sinistro di Andrea Conti, lo staff sanitario di AC Milan ha valutato il quadro clinico con il professor Freddie Fu e il professor Pier Paolo Mariani, giungendo all’unanime diagnosi di una residua instabilità rotatoria del ginocchio operato, risolvibile con un nuovo intervento chirurgico che sarà effettuato domani a Roma, presso la clinica Villa Stuart dal prof. Mariani stesso» è quanto ha pubblicato il Milan sul suo sito ufficiale. Per Conti quest’anno sono arrivate solamente due presenze in Serie A nelle prime due giornate.