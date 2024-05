Milan, Deschamps sull’addio di Giroud: «Vi spiego la sua scelta di andare in America»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato della scelta di Giroud di lasciare il Milan per approdare in MLS

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, è stato intervistato da AFP e ha parlato della scelta di Olivier Giroud, attaccante del Milan, di salutare l’Italia per trasferisti negli Stati Uniti d’America, più precisamente ai Los Angeles FC.

PAROLE – «Olivier ha fatto una scelta sportiva e una scelta di vita. Nonostante l’età, ha ancora questo fuoco dentro di sé. Forse è anche un’opportunità, oltre a ritrovare Lloris e la sua famiglia. Vuole continuare la sua carriera, ma con pretese leggermente inferiori rispetto all’Europa. Ma questo non cambia la mia scelta, visto che resterà al Milan fino a fine stagione. Olivier ha esperienza, un grande background, ma è soggetto alla concorrenza come tutti gli altri. Non è questo trasferimento che gli farà guadagnare o perdere punti ai miei occhi».