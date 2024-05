Thiaw: «Passare dalla Bundesliga alla Serie A è stata una BELLA SFIDA. Maldini decisivo per me, l’ho studiato molto. Milan e Germania: ecco cosa penso»

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato della sua esperienza in rossonero al Corriere dello Sport

Malick Thiaw è da due anni al Milan. In un’intervista al Corriere dello Sport il difensore tedesco fa il punto sull’esperienza fin qui avuta in Italia.

É UN LEADER DEL MILAN – «Penso di no perché quella non è una cosa che arriva velocemente, devo sapermela guadagnare sul campo. Posso provare a diventarlo ma in questi casi serve tempo. Di sicuro per me è stata una bella sfida, passare dalla Bundesliga al campionato italiano due anni fa: questo è un contesto difficile e molto tattico, dove gli attaccanti sono forti fisicamente e serve grande concentrazione. Il periodo al Milan mi ha fatto imparare molto».

TATTICA – «Non credo che occorra un assetto specifico, per difendere bene. Lavoriamo tutti di reparto e di squadra. Non conta molto il modulo, anche perché riesco a sentirmi a mio agio con entrambi i sistemi. Abbiamo fatto con il Milan sia la difesa a quattro che quella a tre, già utilizzata nello Schalke».

UN SOLO ANNO CON MALDINI – «Però abbastanza per trasmettermi consigli speciali, visto che si tratta di un grandissimo calciatore: quelli li tengo per me. Credo che lui sia stato uno dei migliori, se non il più bravo in assoluto, tra i difensori di tutti i tempi. Sono giovane e ho visto giocare poco Maldini, però ho guardato molti video. Ed è stato davvero un piacere potermi confrontare con lui per un anno qui al Milan. Un’opportunità che vale molto, per la mia carriera».

DECISIVO NELLA TRATTATIVA – «È vero, ricevetti una telefonata dal mio manager che mi disse di fare una call con Maldini perché voleva parlarmi. Rimasi molto sorpreso in quel momento, nel sapere che c’era l’interesse del Milan. Poi tutto è andato avanti bene e ho fatto la scelta giusta».

L’EUROPEO CON LA GERMANIA – «Spero di esserci, è chiaro. Vediamo se sarò convocato…».